Упавшее дерево повредило несколько автомобилей в Можайском районе Москвы

Упавшее дерево повредило несколько припаркованных автомобилей в Можайском районе Москвы. Происшествие случилось ночью во дворе дома 3 на улице Багрицкого из-за сильного ветра.

На место уже прибыли представители городских служб для уборки дерева. Коммунальщики также подогнали подъемник, чтобы спилить с оставшихся деревьев ветки, которые могут упасть при сильных порывах ветра.

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