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17 июля, 08:00

Общество

Россиянам рекомендовали не доверять информации на лицевой стороне упаковки продуктов

Россиянам рекомендовали не доверять информации на лицевой стороне упаковки продуктов

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Надписи на лицевой стороне упаковки продуктов, такие как "без сахара", "натуральный" или "без лактозы", часто не совпадают с реальным составом. Москвичка с диабетом купила напиток с пометкой "0 граммов углеводов", но в составе обнаружила фруктозу, что вызвало у нее резкое ухудшение самочувствия.

Проверить продукт можно через приложение "Честный знак". В случае несоответствия состава заявленной информации специалисты рекомендуют сохранить упаковку и чек и обратиться в Роспотребнадзор. Юрист Денис Проскуряков предупредил, что производителю грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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