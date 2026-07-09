"Новости дня": туристы смогут заселяться в отели через мессенджер МАХ с 1 сентября

С 1 сентября туристы смогут заселяться в отели через мессенджер МАХ. Гостиницы, рассчитанные на 50 и более номеров, должны будут предоставлять клиентам такую возможность при отсутствии паспорта и других документов.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что отели должны к осени подключить информационные системы, закупить оборудование и обучить персонал. При этом с 1 апреля туристы могут заселяться по водительским правам, биометрии или через портал "Госуслуги".

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