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17 июля, 07:15

Происшествия

Вашингтон отказался брать ответственность за атаку на школу для девочек в Иране

Вашингтон отказался брать ответственность за атаку на школу для девочек в Иране

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Вашингтон отказался брать ответственность за атаку на школу для девочек в Иране. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США никогда не наносят удары по детям, а все вопросы по этому поводу следует адресовать Пентагону.

Американские удары также пришлись по мосту и железнодорожному вокзалу в Бендер Аббасе. В результате атаки на мост погибли два человека, еще четыре получили ранения. При ударе по железнодорожному вокзалу пострадали два человека. Взрывы также произошли в иранском городе Чабахар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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