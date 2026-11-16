В Зеленограде сотрудники ДПС задержали 24-летнего водителя электросамоката, который попытался скрыться от инспекторов. Полицейских насторожило, что молодой человек ехал на самокате без защитной экипировки. На требование остановиться он не отреагировал и попытался скрыться, но уехать далеко не смог.

В отделе полиции выяснилось, что мощность двигателя самоката превышает 400 ватт. Для управления таким транспортом необходимы водительские права. Молодой человек признался, что попытался скрыться, поскольку у него не было прав. В отношении него составили три административных протокола.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.