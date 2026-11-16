В Минпромторге РФ планируют ужесточить правила начисления утилизационного сбора на автомобили. Изменения могут вступить в силу с 1 мая 2027 года.

После растаможки машины в одной из стран ЕАЭС с применением льгот ее нельзя будет продать в России в течение года. Если автомобиль перепродадут раньше этого срока, новому владельцу начислят утилизационный сбор по полной ставке.

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