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16 октября, 12:15

Транспорт

Пассажирам напомнили о правах на фоне задержек рейсов во Внуково

Пассажирам напомнили о правах на фоне задержек рейсов во Внуково

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Во Внуково активно отправляют задержанные рейсы. Однако авиапассажирам напомнили о правах на фоне задержек рейсов в аэропорту.

При задержке вылета более чем на 2 часа пассажирам положена питьевая вода, более чем на 4 часа – горячее питание и напитки. Если рейс задерживается более чем на 8 часов днем или на 6 часов ночью, авиакомпания обязана предоставить гостиницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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