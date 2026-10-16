Пассажирам напомнили о правах на фоне задержек рейсов во Внуково

Во Внуково активно отправляют задержанные рейсы. Однако авиапассажирам напомнили о правах на фоне задержек рейсов в аэропорту.

При задержке вылета более чем на 2 часа пассажирам положена питьевая вода, более чем на 4 часа – горячее питание и напитки. Если рейс задерживается более чем на 8 часов днем или на 6 часов ночью, авиакомпания обязана предоставить гостиницу.

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