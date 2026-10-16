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16 октября, 07:30

Безопасность

Россияне чаще используют сервис "вторая рука", чтобы уберечь от аферистов деньги родителей

Россияне чаще используют сервис "вторая рука", чтобы уберечь от аферистов деньги родителей

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Россияне чаще всего оформляют сервис "вторая рука", чтобы уберечь от мошенников деньги на счетах родителей. Так делают половина пользователей. На втором месте – дети, на третьем – супруги. Данные привел один из ведущих банков.

Среди главных причин подключить сервис клиенты называют риск мошенничества, заботу о близком, подстраховку при потере телефона или карты и помощь менее финансово грамотному родственнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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