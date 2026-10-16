16 октября, 07:30Безопасность
Россияне чаще используют сервис "вторая рука", чтобы уберечь от аферистов деньги родителей
Россияне чаще всего оформляют сервис "вторая рука", чтобы уберечь от мошенников деньги на счетах родителей. Так делают половина пользователей. На втором месте – дети, на третьем – супруги. Данные привел один из ведущих банков.
Среди главных причин подключить сервис клиенты называют риск мошенничества, заботу о близком, подстраховку при потере телефона или карты и помощь менее финансово грамотному родственнику.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.