Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:15

Экология

Москвичам рассказали, куда в столице сдать макулатуру, крышечки и батарейки

Москвичам рассказали, куда в столице сдать макулатуру, крышечки и батарейки

Международная конференция "Умные и устойчивые города" проходит в Москве

"Новости дня": в акватории Москвы-реки тестируют инновационные плавучие модули

"Новости дня": в Москве появились плавучие модули против сине-зеленых водорослей

В Москве проходит акция по сбору вторсырья

Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

Новости регионов: на побережье Сахалина выбросило тысячи сельдей

Температура мирового океана достигла рекордного 21 градуса

Масштабный разлив нефти произошел в Ормузском проливе и Персидском заливе

Новости регионов: житель Пензы вернул камень на Куршскую косу почтой

В Москве работают две городские станции приема, куда москвичи могут сдать макулатуру, крышечки и батарейки. Первая станция открылась в конце прошлого года на улице Подольских Курсантов, вторая – в августе на Звенигородском шоссе.

Сюда принимают более 30 видов вторсырья: канистры, пакеты, флаконы, картон, бумагу и многое другое. Кроме того, есть зона экологического просвещения – с лекциями, мастер-классами и другими мероприятиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экологиягородвидеоДмитрий КозачинскийАлександра Бриль

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика