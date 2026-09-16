Москвичам рассказали, куда в столице сдать макулатуру, крышечки и батарейки

В Москве работают две городские станции приема, куда москвичи могут сдать макулатуру, крышечки и батарейки. Первая станция открылась в конце прошлого года на улице Подольских Курсантов, вторая – в августе на Звенигородском шоссе.

Сюда принимают более 30 видов вторсырья: канистры, пакеты, флаконы, картон, бумагу и многое другое. Кроме того, есть зона экологического просвещения – с лекциями, мастер-классами и другими мероприятиями.

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