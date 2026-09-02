"Новости дня": в Москве появились плавучие модули против сине-зеленых водорослей

В Москве проходит эксперимент по борьбе с ростом сине-зеленых водорослей с помощью плавучих инженерных модулей. Инновационные конструкции появились в районе Строгино. Они должны сдерживать рост водорослей, которые могут ухудшать качество воды и создавать помехи для речного транспорта.

В испытания вошли около 10% акватории Москвы-реки: Строгинский, Спасский, Кожуховский и Нагатинский затоны, а также затон Новинки. Еще два участка оставили для контрольных замеров, чтобы наглядно сравнить результат.

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