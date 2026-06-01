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01 июня, 06:45

Общество

Москвичей пригласили на экологический фестиваль в музей-заповедник "Царицыно"

Москвичей пригласили на экологический фестиваль в музей-заповедник "Царицыно"

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Музей‑заповедник "Царицыно" приглашает москвичей на фестиваль "На лугу". На берегу Нижнего Царицынского пруда развернется площадка с бесплатными мастер‑классами, лекциями и спортивными играми.

Гостей научат сортировать отходы, ухаживать за растениями и наблюдать за птицами в городской среде. Для детей подготовили квесты, научные лаборатории и спортивные игры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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