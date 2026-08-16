Собянин поздравил сотрудников воздушного флота с праздником

Сотрудники воздушного флота России отмечают профессиональный праздник, их поздравил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Мэр рассказал, что в столице работает Московский авиационный центр с более чем 500 специалистами.

Экипажи дежурят круглые сутки и прилетают на место происшествия за 10–15 минут. Они доставляют пострадавших в больницы, тушат пожары, ищут людей в лесах и ликвидируют последствия ДТП. В центре создали учебный центр и ремонтный цех, а также разработали транспортно-спасательную кабину для эвакуации с высоток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.