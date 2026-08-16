Владелица салона красоты в Москве заплатит 448 тысяч рублей за музыку без лицензии

Владелица салона красоты в Москве выплатит 448 тысяч рублей за публичное использование песен без лицензии. Тайные проверяющие зафиксировали 14 композиций, звучавших в салоне, после чего организация по защите авторских прав подала претензию.

За каждый трек предусмотрено 32 тысячи рублей: 20 тысяч за песню и 12 тысяч штрафа. Юристы напоминают, что для использования музыки в заведениях необходимо заключить договор с Российским авторским обществом или использовать специальные сервисы с лицензионными плейлистами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.