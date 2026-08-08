В Роскачестве призвали отказаться от покупки арбузов возле дорог

В Москве в разгаре сезон продажи арбузов. Как сообщил директор по внешним коммуникациям Роскачества Антон Северин, ради собственной безопасности покупать арбузы стоит в официальных местах продажи, где соблюдаются требования к реализации продукции.

Специалисты не рекомендуют приобретать арбузы у частных продавцов, на обочинах и стихийных точках. В таких случаях продавец не может дать покупателю гарантию качества продукции.

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