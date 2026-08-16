Худрук Театра Ермоловой призвал сократить число театральных вузов в России

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков призвал сократить число театральных вузов в России до 6–7 на всю страну. Он заявил, что на существующее количество студентов не хватает мест на сцене и опытных преподавателей.

Актриса и преподаватель Мария Голубкина выступила против, заявив, что театральное образование является вкладом в развитие человека и культуры. Ежегодно в профильные вузы пытаются поступить 5–6 тысяч абитуриентов, выпускается только 1 тысяча, а карьеру строят лишь несколько десятков человек.

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