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16 июля, 18:30

Общество

Владелец пруда в деревне под Сергиевым Посадом объяснил установку растяжек у водоема

Владелец пруда в деревне под Сергиевым Посадом объяснил установку растяжек у водоема

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Владелец платного пруда в деревне Хомяково под Сергиевым Посадом объяснил установку растяжек у водоема борьбой с незаконной ловлей рыбы. По его словам, использовались страйкбольные петарды для тренировок, а посетителей предупреждали об их наличии.

Местные жители опасаются, что растяжки могут представлять опасность для детей и пожилых людей. Адвокат Максим Блинов отметил, что если установка подобных устройств приведет к травмам, при доказанной причастности установившего их человека может быть возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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