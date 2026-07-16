Владелец платного водоема расставил в лесу Подмосковья растяжки со светошумовыми гранатами

Владелец платного водоема в деревне Хомяково под Сергиевым Посадом расставил в лесу растяжки со светошумовыми устройствами. По словам местных жителей, они боятся ходить в лес, поскольку такие устройства могут представлять опасность для взрослых и детей.

Представитель рыбного хозяйства заявил, что таким образом пытался бороться с незаконной ловлей рыбы, однако отметил, что использовались страйкбольные петарды и посетителей предупреждали о них. По его словам, после проверки МЧС и полиции вопрос был исчерпан.

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