Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Станция Петровско-Разумовская станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы

Отдельную парковку для самокатов кикшеринга оборудовали в Балашихе

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной

Российский самолет "Танго" разработали для подготовки пилотов

Отечественный самолет "Танго" протестировали с российским двигателем

Новые автобусы проекта "Москва – область" оборудовали местами для перевозки велосипедов

Адвокат объяснил ответственность самокатчиков за ДТП

Новые автобусы будут курсировать в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столицу пришли 232 современных автобуса НефАЗ-5299 для маршрутов проекта "Москва – область". Такие автобусы курсируют уже на 17 маршрутах из Москвы в Подмосковье. Машины оснащены удобными сервисами для пассажиров и работают по самым высоким московским стандартам.

"Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов: на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. С момента запуска сервисом воспользовались 225 миллионов раз", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице около 350 автобусов работают на компримированном природном газе. Благодаря альтернативному топливу автобусы предотвращают выбросы и снижают негативное влияние на экологию.

Читайте также
транспортгородвидео

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика