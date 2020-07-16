Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столицу пришли 232 современных автобуса НефАЗ-5299 для маршрутов проекта "Москва – область". Такие автобусы курсируют уже на 17 маршрутах из Москвы в Подмосковье. Машины оснащены удобными сервисами для пассажиров и работают по самым высоким московским стандартам.

"Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов: на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. С момента запуска сервисом воспользовались 225 миллионов раз", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице около 350 автобусов работают на компримированном природном газе. Благодаря альтернативному топливу автобусы предотвращают выбросы и снижают негативное влияние на экологию.