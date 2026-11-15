Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылся после модернизации

Павильон "Рабочий и колхозница" открылся спустя 5 месяцев модернизации. Он является флагманской площадкой Лектория и Арт-лаборатории ВДНХ. В следующем году там планируют провести около 400 мероприятий, в том числе различные праздники, кинопоказы, лекции.

В декабре там заработает экспозиция, посвященная архитектуре советских и российских павильонов на Всемирных выставках – от павильона в Париже в 1937 году до современных проектов.

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