Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 19:30

Город

Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылся после модернизации

Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылся после модернизации

Финал всероссийских соревнований по самбо проходит в Москве

Трамвайный маршрут № 10 станет полностью беспилотным до конца года

Пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы

На западе Москвы завершили монтаж путепровода над скоростной магистралью

Более 2 км новых дорог построят в рамках проекта путепровода для дублера Боровского шоссе

Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ открылся после модернизации

Высокоточную карту создали для беспилотного трамвайного маршрута в Москве

Суд в Москве постановил заблокировать сайт с продажей пеликанов

Главную новогоднюю ель Москвы украсят шарами с детскими пожеланиями

Павильон "Рабочий и колхозница" открылся спустя 5 месяцев модернизации. Он является флагманской площадкой Лектория и Арт-лаборатории ВДНХ. В следующем году там планируют провести около 400 мероприятий, в том числе различные праздники, кинопоказы, лекции.

В декабре там заработает экспозиция, посвященная архитектуре советских и российских павильонов на Всемирных выставках – от павильона в Париже в 1937 году до современных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлексей Лазаренко

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика