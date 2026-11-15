Новогодние игрушки с необычным дизайном появились в магазинах

В магазинах появились новогодние игрушки с необычным дизайном, которые привлекли внимание посетителей крупной сети гипермаркетов. Видео с украшениями распространилось в социальных сетях.

Среди представленных игрушек щелкунчики с винирами, конь с выпученными глазами и рыба-фугу с ярким макияжем. Символ года также представлен среди украшений. Игрушку в виде козла выполнили в роскошном костюме.

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