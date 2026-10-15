Путин заявил, что Киеву стоило подумать о последствиях ударов по маркетплейсам

Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам, заявил Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Президент отметил, что после атак на платформы Wildberries и Ozon российская сторона начала отвечать. Он также заявил о необходимости как можно быстрее устранить барьеры в сфере электронной торговли.

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