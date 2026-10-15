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15 октября, 22:45

Экономика

Новак сообщил о восстановлении работы российских НПЗ

Новак сообщил о восстановлении работы российских НПЗ

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Добычу нефти в России будут восстанавливать с учетом возможностей инфраструктуры и внутренней переработки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, многие нефтеперерабатывающие заводы возобновили работу после ремонтов, также усиливается защита промышленных объектов. На этом фоне ситуация на топливном рынке страны значительно улучшилась, добавил Новак.

В Москве автомобилисты также отмечают, что на заправках стало меньше очередей, а бензин есть в наличии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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