Объем вылова лосося на Дальнем Востоке оказался в 2,5 раза ниже прогноза

Вылов лосося на Дальнем Востоке в этом году оказался в 2,5 раза ниже прогнозируемого. В результате за последнюю путину добыли 5,2 тысячи тонн красной икры, рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

При этом ежегодное потребление в России составляет около 12–14 тысяч тонн. Эксперты не исключают дальнейшего роста цен на красную икру к новогодним праздникам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.