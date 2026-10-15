15 октября, 15:15Экономика
Новак сообщил, что импорт бензина в Россию покрывает около 10% внутреннего рынка
Импорт бензина в Россию остается стабильным и покрывает около 10% внутреннего рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация с топливом в стране заметно улучшилась, в том числе благодаря завершению ремонта на ряде нефтеперерабатывающих заводов.
Эксперты отмечают, что спрос на топливо постепенно снижается после окончания отпускного сезона и сельскохозяйственных работ. На рынке сформировались излишки летнего дизеля, который можно направлять на экспорт.
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