Коллекционные монеты на 1,5 млн рублей пытались провезти в Москву из Стамбула

25-летняя пассажирка привезла из Стамбула в Москву 87 уникальных монет с героями "Гарри Поттера", Пиноккио, знаками зодиака и другими изображениями, их стоимость составляет более 1,5 миллиона рублей. Среди находок оказались в том числе монеты из серебра 999-й пробы. Коллекцию обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево.

Сама девушка объяснила, что везла коллекцию для себя и не знала о ее стоимости. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Пассажирке грозит конфискация монет и штраф до двукратной стоимости коллекции, то есть более 3 миллионов рублей.

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