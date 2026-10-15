Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:15

Происшествия

Коллекционные монеты на 1,5 млн рублей пытались провезти в Москву из Стамбула

Коллекционные монеты на 1,5 млн рублей пытались провезти в Москву из Стамбула

Водитель получил три года колонии за наезд на PR-директора "Москвички"

Пять автомобилей столкнулись на Комсомольском проспекте в Москве

Продажи билетов на концерт Navai в Москве остановили после его ареста

Движение на Комсомольском проспекте затруднено из-за массового ДТП

Массовое ДТП произошло в Хамовниках

"Московский детектив": кровавый скульптор

Рэпера Navai арестовали в Казахстане по обвинению в контрабанде наркотиков

Московские полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры

Подросток попытался скрыться от полиции в машине инспектора ГИБДД в Новокузнецке

25-летняя пассажирка привезла из Стамбула в Москву 87 уникальных монет с героями "Гарри Поттера", Пиноккио, знаками зодиака и другими изображениями, их стоимость составляет более 1,5 миллиона рублей. Среди находок оказались в том числе монеты из серебра 999-й пробы. Коллекцию обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево.

Сама девушка объяснила, что везла коллекцию для себя и не знала о ее стоимости. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Пассажирке грозит конфискация монет и штраф до двукратной стоимости коллекции, то есть более 3 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

Жестокое убийство медсестры шокировало Оренбург

Обвинения предъявили ее коллеге

По данным СМИ, женщина задушила ее из-за крупной суммы денег

Читать
закрыть

Питерский бренд одежды обвинили в пропаганде насилия

Администраторы аккаунта начали зачищать комментарии

Читать
закрыть

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика