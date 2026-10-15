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15 октября, 07:30

Общество

Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах России

Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах России

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Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах со следующего года. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Сейчас в российских вузах действует чуть менее 1,5 тысячи таких программ.

Кроме того, с января во всех школах страны планируют ввести обязательный внеурочный курс по искусственному интеллекту. Его включат в расписание по аналогии с "Разговорами о важном", сообщили ранее в Минпросвещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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