15 октября, 07:30Общество
Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах России
Модули по искусственному интеллекту появятся во всех вузовских программах со следующего года. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Сейчас в российских вузах действует чуть менее 1,5 тысячи таких программ.
Кроме того, с января во всех школах страны планируют ввести обязательный внеурочный курс по искусственному интеллекту. Его включат в расписание по аналогии с "Разговорами о важном", сообщили ранее в Минпросвещения.
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