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15 октября, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: завершено комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов

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Шоссе Энтузиастов комплексно благоустроили в Москве. О завершении работ сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Магистраль протяженностью более 8,5 километра соединяет Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром столицы.

В ходе благоустройства более 40 километров проводов линий электропередачи убрали под землю, проложили дополнительную систему водостока и изменили геометрию улиц для оптимизации пешеходных и транспортных потоков. Также обновили тротуары и остановки общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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