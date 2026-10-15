Операторам связи в России предложили отложить блокировку немаркированных звонков

Операторам связи предложили отложить блокировку немаркированных звонков на две недели. В Минцифры объяснили инициативу необходимостью дать банкам время на заключение договоров о маркировке вызовов. Большинство банков уже оформили документы, остальные продолжают работу.

Блокировка немаркированных звонков должна была начаться 15 октября. Обязанность по маркировке вызовов лежит на компаниях, которые должны оплачивать эту услугу самостоятельно. Маркировка позволит клиентам отличать звонки из банков от вызовов мошенников.

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