Благоустройство 16 объектов провели в Таганском районе

В Таганском районе благоустроили несколько общественных пространств. Работы провели на 16 объектах, в том числе в квартале на Гончарной улице и на девяти отдельных дворовых территориях.

Специалисты отремонтировали более 45 тысяч квадратных метров асфальта и установили 96 новых фонарей, привели в порядок газоны на территории более 35 тысяч квадратных метров. Всего в районе обновили 15 детских площадок, три зоны для воркаута и две универсальные спортивные площадки.

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