В столице провели молодежный форум "Будущее"

В московском Штабе общественной поддержки "ЕР" прошел молодежный форум "Будущее". Программа объединила экспертную сессию "Выбор профессии начинается сейчас", дискуссионную площадку "Инженерное будущее России", круглый стол "Социальные лифты для молодежи" и встречу молодых активистов из разных округов столицы. Основными темами стали карьерные возможности и подготовка кадров для перспективных отраслей.

"Устойчивость экономики и благополучие страны напрямую зависят от способности самостоятельно разрабатывать и выпускать важнейшую продукцию. Технологический суверенитет обеспечивают предприятия, научные организации и, конечно, специалисты, которые в них трудятся. Современным производствам нужны инженеры, конструкторы, технологи, программисты и квалифицированные рабочие, способные создавать и внедрять собственные решения", – отметил советник ректора НИУ "Высшая школа экономики" Олег Леонов.

Москва располагает крупной промышленной и научно-инженерной базой, а система предпрофессионального образования позволяет школьникам еще до поступления в колледж или вуз познакомиться с будущей специальностью. Старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, посещают предприятия, участвуют в исследовательских и проектных работах, общаются с представителями интересных им отраслей.

"Ребята все активнее участвуют в общественно-политической жизни города – в своих районах, вузах, профессиональных сообществах. Более 1,2 миллиона молодых горожан присоединились к патриотическим, событийным, спортивным, культурным, социальным и другим программам ресурсного центра "Мосволонтер", – сообщил директор Городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко.

Следуя курсу "Народной программы", столица совершенствует экосистему возможностей для самореализации молодых людей в ключевых направлениях – от науки и бизнеса до творчества и спорта. Сердце экосистемы – проект "Молодежь Москвы".

"Наша задача – сформировать среду для развития и живого общения, где рождаются новые идеи. Молодые москвичи сами придумывают и воплощают в жизнь городские проекты. За шесть лет в рамках "Молодежи Москвы" реализовано более 3,5 тысячи инициатив и состоялось свыше 7 тысяч мероприятий. За этими цифрами – люди, которые нашли единомышленников, поставили себе цель и добились результата", – подчеркнул депутат Государственной думы Евгений Нифантьев.

Недавно три года исполнилось порталу "Молодежь Москвы". Там можно посмотреть афишу городских мероприятий, познакомиться со столичными волонтерскими и патриотическими проектами, найти вакансии от крупных работодателей и карту спортивных площадок в разных районах, бесплатно забронировать помещения для репетиций, выставок или презентаций.

"Более миллиона студентов вузов и свыше 320 тысяч студентов колледжей получают востребованные профессии в столице. И мы видим, что Москва сегодня многое делает для молодежи: расширяет сеть бесплатных творческих пространств, открывает технологические кластеры, предлагает программы стажировок и поддерживает стартапы, вкладывается в городскую среду, культуру, спорт", – уточнила директор Института исследований национального и сравнительного права факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Альбина Гаджиева.

В столице ребята могут погрузиться в профессию с самого юного возраста. Об этом на примере медицинских классов рассказала директор Московского клинического научно-исследовательского центра "Больница 52", заслуженный врач Москвы Марьяна Лысенко.

"В Москве уже несколько лет успешно работают медицинские классы в школах. Это, на мой взгляд, одно из самых ценных начинаний столичного образования и здравоохранения. Потому что любовь к профессии врача не возникает в один день. Она прививается с самого раннего возраста – когда школьник впервые надевает белый халат, когда он приходит в клинику на экскурсию, когда ему дают возможность подержать в руках настоящий инструмент, когда он видит, как врачи спасают жизни. В медицинских классах ребята не просто изучают биологию и химию углубленно. Они погружаются в профессию. Они понимают, что такое больница, что такое пациент, что такое ответственность. И это колоссально важно. Потому что потом такие ребята приходят в институты, а затем в ординатуру уже сверхмотивированными. Они прекрасно понимают, чего хотят, зачем они здесь и что значит состояться в профессии. Они не тратят годы на поиски себя – они уже нашли свое призвание и идут к цели осознанно", – поделилась Лысенко.

Москвичи в возрасте до 35 лет активно участвуют в городских конкурсах и акселераторах, таких как "Студент года", "Московские мастера", "Лидеры цифровой трансформации", "Академия инноваторов" и "Дизайн-цех". Презентуя собственные проекты широкой аудитории, они получают шанс заявить о себе, привлечь внимание потенциальных работодателей или инвесторов, чтобы в дальнейшем максимально реализовать свой потенциал в выбранной сфере.

"Еще один механизм самореализации молодежи и важная часть жизни современного вуза – студенческое самоуправление. Оно дает возможность предлагать инициативы, участвовать в общественной деятельности, обсуждать актуальные вопросы и вместе искать решения. Такой опыт помогает студентам проявить свои способности, приобрести практические навыки, научиться работать в команде и увереннее выстраивать профессиональную траекторию", – добавил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Виктор Блажеев.

Штаб общественной поддержки ЕР в столице работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы". Выборы в Государственную думу IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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