Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя занимает около 4,5 часа

Около 4,5 часа составляет время ожидания в очереди к мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Тысячи верующих пришли поклониться святыне.

Вход в очередь организован на Болотной набережной. В храме также можно приложиться к мощам Дмитрия Донского, которые обрели в июле. Десницу святого Спиридона установили рядом с его мощами.

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