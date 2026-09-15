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15 сентября, 12:15

Общество

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя занимает около 4,5 часа

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя занимает около 4,5 часа

Тысячи верующих ждут возможности приложиться к мощам святителя Спиридона в Москве

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Около 4,5 часа составляет время ожидания в очереди к мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Тысячи верующих пришли поклониться святыне.

Вход в очередь организован на Болотной набережной. В храме также можно приложиться к мощам Дмитрия Донского, которые обрели в июле. Десницу святого Спиридона установили рядом с его мощами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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