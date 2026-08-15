В "Манеже" проходит Московская неделя интерьера и дизайна с более чем 1 200 брендами

В Москве в "Манеже" проходит Московская неделя интерьера и дизайна, где представлено более 1 200 брендов из России, Индии и Северной Африки, включая резидентов проекта "Сделано в Москве". На выставке можно увидеть как обычную мебель, так и коллекционные предметы искусства: картины, посуду, вазы.

Посетители могут не только посмотреть экспозицию, но и поучаствовать в мастер-классах, лекциях и дебатах, а также задать вопросы кураторам стендов. Тема выставки – "бесконечность цвета", что отражает растущую популярность ярких оттенков в интерьере и отход от монохромности и минимализма.

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