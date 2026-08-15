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15 августа, 19:30

Общество

Фестиваль "Вкусы России" открылся на ВДНХ

Фестиваль "Вкусы России" открылся на ВДНХ

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В Москве на ВДНХ открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России". Он объединил участников из 76 регионов страны.

На площадке представлено более 400 производителей и почти 5 000 видов изделий. Гости могут попробовать необычные угощения: рязанский калинник, уральское варенье из одуванчиков, дагестанский кебаб, якутскую рыбу и морские гребешки с Камчатки. Также здесь варят квас по старинному рецепту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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