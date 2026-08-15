Минпросвещения выпустило рекомендации по учебной нагрузке для первоклассников

Министерство просвещения России выпустило методические рекомендации, согласно которым в течение сентября и октября учебная нагрузка для первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это значит, что в первые два месяца осени в день должно быть не более трех уроков. Длительность каждого не более 35 минут.

В ноябре и декабре в расписании у первоклассников появится четвертый урок. А до конца мая количество предметов в день увеличится до пяти за счет физкультуры.

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