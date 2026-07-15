Станция Петровско-Разумовская станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы. Ее закрыли на ремонт и начали строительство новой путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

После завершения работ станция объединит МЦД-1, МЦД-3, метро, высокоскоростную магистраль и наземный транспорт. Завершить строительство новой станции планируют в 2028 году.

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