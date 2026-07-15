15 июля, 18:45Транспорт
Станция Петровско-Разумовская станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы
Станция Петровско-Разумовская станет одним из крупнейших транспортных хабов Москвы. Ее закрыли на ремонт и начали строительство новой путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
После завершения работ станция объединит МЦД-1, МЦД-3, метро, высокоскоростную магистраль и наземный транспорт. Завершить строительство новой станции планируют в 2028 году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.