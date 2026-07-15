Сергей Собянин открыл новую набережную на западе Москвы

Набережную "Западный порт" открыли на западе Москвы. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Работы по благоустройству начались еще в 2023 году. На набережной обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также организовали удобный выход к причалу речного транспорта "Береговой".

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