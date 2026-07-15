15 июля, 14:45Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл новую набережную на западе Москвы
Набережную "Западный порт" открыли на западе Москвы. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.
Работы по благоустройству начались еще в 2023 году. На набережной обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также организовали удобный выход к причалу речного транспорта "Береговой".
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.