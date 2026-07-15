Российские туристы стали жертвами мошенников при бронировании жилья через букинг-сервис

Российские туристы стали жертвами мошенников при бронировании жилья через известный букинг-сервис. Они заранее оплачивали проживание, а после приезда выяснялось, что указанных адресов не существует или владельцы жилья переставали выходить на связь.

Юристы рекомендуют в таких случаях обращаться в полицию, однако вернуть деньги при мошенничестве за границей сложно. Специалисты советуют выбирать проверенные объекты размещения, обращать внимание на слишком низкую цену, отсутствие отзывов и подозрительные фотографии жилья.

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