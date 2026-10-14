Застрявшие в Стамбуле россияне готовятся к возвращению в Москву

Российские туристы, которые не смогли вовремя вылететь из Стамбула из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, готовятся вернуться домой. Накануне несколько самолетов были вынуждены вернуться в Турцию. Сейчас туристов везут в аэропорт, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

Тем временем в Стамбуле зафиксированы рекордные осадки. Из-за ливней и сильного ветра город оказался парализован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

