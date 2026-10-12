12 октября, 22:15Технологии
Пользователи сообщают о сбоях в работе "Яндекс Go" и "Яндекс Еды"
Пользователи продолжают сообщать о сбоях в работе "Яндекс Go", "Яндекс Еды" и других сервисов. Специалисты компании восстанавливают работу платформ, в первую очередь – наиболее востребованных функций.
Ранее пользователи также жаловались на трудности с оплатой через "Яндекс Пэй". В компании заверили, что деньги клиентов в безопасности, а данные о счетах сохранились в нескольких копиях на разных площадках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.