Пользователи могут навсегда потерять доступ к "Яндекс Диску". Так считают некоторые эксперты, оценившие ущерб от масштабных сбоев. По их мнению, "Яндекс" хранил резервные копии файлов именно в тех дата-центрах, которые атаковали беспилотники. Компенсацию при этом получить не удастся.

Компания уже изменила пользовательское соглашение и сняла с себя ответственность при атаке дронов. Об этом также предупредили специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.