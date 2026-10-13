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13 октября, 07:15

Технологии

Пользователи могут навсегда потерять доступ к "Яндекс Диску"

Пользователи могут навсегда потерять доступ к "Яндекс Диску"

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Пользователи могут навсегда потерять доступ к "Яндекс Диску". Так считают некоторые эксперты, оценившие ущерб от масштабных сбоев. По их мнению, "Яндекс" хранил резервные копии файлов именно в тех дата-центрах, которые атаковали беспилотники. Компенсацию при этом получить не удастся.

Компания уже изменила пользовательское соглашение и сняла с себя ответственность при атаке дронов. Об этом также предупредили специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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