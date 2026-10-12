Эксперт оценил шансы на восстановление данных клиентов облачной инфраструктуры "Яндекса"

При атаке на дата-центры "Яндекса" пострадали не только приложения компании. Некоторые сервисы арендовали у компании мощности, и неизвестно, есть ли у них возможность восстановить данные. Об этом рассказал технический директор, независимый эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз.

По его словам, обратимость ущерба зависит от конкретного сервиса. "Яндекс" является одним из крупнейших провайдеров облачной инфраструктуры и регулярно проводит учения с имитацией сбоя одного из дата-центров.

Для сервисов, которые находятся внутри облака и арендуют мощности у "Яндекса", прогноз сложнее. Все зависит от того, делают они резервирование или нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

