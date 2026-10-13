Поток российских туристов в Японию вырос

Поток российских туристов в Японию растет. Причиной стали выгодные предложения и ослабление иены.

Теперь появился еще один повод слетать. В Киото стартовал сезон осенних красок. В поездах даже начали отключать свет и замедлять ход, чтобы пассажиры могли полюбоваться ярко-красной и золотой листвой. В целом полюбоваться невероятными пейзажами в Японии можно до начала декабря, а в теплых районах еще позже.

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