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14 октября, 07:15

Туризм

Туристы из России стали отменять туры в Саудовскую Аравию

Туристы из России стали отменять туры в Саудовскую Аравию

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Российские туристы аннулируют туры в Саудовскую Аравию и рассматривают другие направления. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Россиян прежде всего беспокоит безопасность перелетов в Эр-Рияд и другие города королевства. За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. 10 октября погибли 12 человек, еще 309 пострадали. На следующий день погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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