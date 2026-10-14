Туристы из России стали отменять туры в Саудовскую Аравию

Российские туристы аннулируют туры в Саудовскую Аравию и рассматривают другие направления. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Россиян прежде всего беспокоит безопасность перелетов в Эр-Рияд и другие города королевства. За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. 10 октября погибли 12 человек, еще 309 пострадали. На следующий день погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.