Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 14:30

Общество

Депутат ГД Леонов напомнил об ответственности за сокрытие доходов при выплате алиментов

Депутат ГД Леонов напомнил об ответственности за сокрытие доходов при выплате алиментов

Форум "Религия и Мир" пройдет в Москве с 20 по 22 октября

Адвокат назвал срок возврата денег за неиспользованный абонемент в фитнес-клубе

Синоптики ожидают много оттепелей зимой в Москве

"Новости дня": в Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

В Троицком округе Москвы температура воздуха опустилась до 7 градусов

Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

"Деньги 24": спрос на курсы для подготовки школьников к экзаменам вырос в 1,5–2 раза

В Сети завирусилось видео, на котором москвичка рассказала о закрывшемся фитнес-клубе

Москвичей предупредили, что дождь в столице будет идти целый день

За сокрытие доходов при выплате алиментов предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Об этом напомнил депутат Госдумы Олег Леонов.

По его словам, требовать одинаковую сумму алиментов от всех неправильно, поскольку расходы на содержание детей в разных регионах отличаются. Он напомнил, что размер выплат рассчитывается как доля от дохода или устанавливается в твердой денежной сумме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика