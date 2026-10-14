Депутат ГД Леонов напомнил об ответственности за сокрытие доходов при выплате алиментов

За сокрытие доходов при выплате алиментов предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Об этом напомнил депутат Госдумы Олег Леонов.

По его словам, требовать одинаковую сумму алиментов от всех неправильно, поскольку расходы на содержание детей в разных регионах отличаются. Он напомнил, что размер выплат рассчитывается как доля от дохода или устанавливается в твердой денежной сумме.

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