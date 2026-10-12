Продажи фитнес-карт в Москве выросли почти на 40% с начала года

Продажи фитнес-карт в Москве с начала года выросли почти на 40%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. При этом в первый месяц после покупки клубной карты от регулярных тренировок отказываются только 3% клиентов.

Москва и Московская область обеспечивают половину совокупной выручки российской фитнес-индустрии. В столице тестируют новые форматы клубов, цифровые сервисы и гибридные услуги, сочетающие спортивные занятия со SPA-процедурами.

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