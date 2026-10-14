Сергей Собянин рассказал о масштабном перезапуске Киностудии Горького

Площадь действующих павильонов киностудии Горького увеличилась более чем в 10 раз и достигла 106 тысяч квадратных метров за время модернизации. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В Валдайском проезде появился новый производственный комплекс, а на улице Сергея Эйзенштейна продолжается обновление площадки. Также оцифровали более 5 тысяч архивных негативов, редких фотографий и документов.

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