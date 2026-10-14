В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 октября

Наиболее плотное движение 14 октября наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Новорижского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на шоссе Энтузиастов в районе Владимирского путепровода, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.