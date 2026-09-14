Дублер Калужского шоссе появится в ТиНАО

Дублер Калужского шоссе появится в Троицком и Новомосковском округах столицы. Он повысит транспортную доступность, открытие запланировано на следующий год. На первом этапе откроют участок от улицы Адмирала Корнилова до Николо-Хованской.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Борисов отметил, что Калужское шоссе работает на пределе пропускной способности. Строительство дублера направлено на формирование нового транспортного каркаса для юго-западной части ТиНАО.

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