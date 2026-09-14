ФСБ задержала 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России

ФСБ задержала 111 нелегальных оружейников. Масштабная спецоперация прошла сразу в 43 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР.

В общей сложности силовики накрыли почти 40 подпольных мастерских, где переделывали оружие, а также изготавливали боеприпасы. Из незаконного оборота изъяты 11 гранатометов, 6 пулеметов, десятки автоматов, пистолетов, винтовок и карабинов.

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