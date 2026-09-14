Россия готовится принимать более 5,5 млн китайских туристов к 2030 году

Турпоток в Россию из Китая растет высокими темпами. К 2030 году страна готовится принимать больше 5,5 миллиона китайских туристов.

На развитие взаимных поездок повлияла отмена виз между государствами. Только за первые 6 месяцев 2026 года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза.

Сейчас в России и в Москве расширяют гостиничную инфраструктуру и создают специальные программы, рассчитанные на гостей из Китая.

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